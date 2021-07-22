Беспилотным автомобилям могут запретить езду по центру Петербурга, на ЗСД и КАД

Ограничения введут в соображениях безопасности.

В четверг, 22 июня, Комитет по транспорту Петербурга анонсировал проект постановления, согласно которому планируется ввести ограничения в движении беспилотных автомобилей в некоторых частях города.

Запрет распространяется на КАД, ЗСД, Центральный и Адмиралтейский районы, Кадетскую линию В. О., Кронверкскую набережную, Московский проспект, Пулковское шоссе, Приморский проспект и Приморское шоссе.

Ограничения могут ввести в соображениях безопасности, в частности, во избежание несчастных случаев от езды беспилотных автомобилей. Создатели проекта учтут интенсивность общественного и грузового транспортов.

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Фото: Piter.TV