Закрытие трамвайного движения по проспекту Солидарности продлевается до 7 декабря

Ранее работы планировали завершить к 1 декабря.

Трамвайное движение по проспекту Солидарности будет закрыто на шесть дней дольше. Ранее в "Горэлектротрансе" предупреждали о путевых работах, которые планировалось провести на участке от улицы Коллонтай до конечной "Проспект Солидарности" с 5 октября до 1 декабря. Работы, как сообщили в пресс-службе организации, потребовали больше времени, поэтому завершатся только в 5 утра 7 декабря.

В этот период трамвай №А ушел в вынужденный отпуск, а трамваи №10, 27, 65 ездят по измененным маршрутам. Кроме того, изменилась трасса троллейбуса №33: транспорт следует от конечной "пр. Солидарности" по действующей трассе до конечной "Таллинская ул". До 7 декабря на линию выпускаются дополнительные троллейбусы, увеличивается частота движения, организована работа маршрута в выходные.

Ранее мы сообщали, что в Токсовском тоннеле на КАД на два дня перекроют полосу в сторону Петербурга.

Фото: Piter.TV