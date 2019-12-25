В Токсовском тоннеле на КАД на два дня перекроют полосу в сторону Петербурга

Работы будут вестись 28 и 29 ноября с 8:00 до 18:00.

В Токсовском тоннеле, расположенном на внутреннем кольце КАД у развязки с автодорогой "Санкт-Петербург – Матокса", на два дня изменится схема движения транспорта. Об этом предупредили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Так, 28 и 29 ноября с 8:00 до 18:00 в северном транспортном отсеке Токсовского тоннеля будет попеременно перекрываться одна полоса движения по направлению из области в город, а точнее – в сторону Суздальского проспекта и улицы Руставели. На свободной полосе введут ограничение скорости до 40 км/ч. Известно, что на участке будут ремонтировать мастичный деформационный шов на железобетонной плите проезжей части. Отмечается, что в эти дни проезд по южному отсеку тоннеля будет осуществляться как обычно, по двум полосам.

Ранее мы сообщали, что из-за съемок фильма с Козловским в Петербурге ограничат движение транспорта.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"