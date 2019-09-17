Из-за съемок фильма с Козловским в Петербурге ограничат движение транспорта

Кинолента расскажет о молодом анархисте по прозвищу Карамора.

В центре Петербурга ограничат движение для машин на время съемок художественного фильма "Карамора". Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

С 7:00 27 ноября до 23:00 28 ноября будет запрещена остановка автомобилей на Миллионной улице от Дворцовой площади до Мошкова переулка, на набережной Зимней канавки от Миллионной до набережной реки Мойки и на самой набережной Мойки от Певческого моста до Большого Конюшенного моста.

Также с 28 ноября с 00:00 до 23:00 движение транспортных средств будет прекращено по Миллионной улице от Дворцовой площади до Мошкова переулка, набережной Зимней канавки, набережной реки Мойки от Певческого моста до Большого Конюшенного моста.

Главную роль в фильме сыграет Данила Козловский. Кинолента расскажет о молодом анархисте по прозвищу Карамора. Действие происходит в альтернативной предреволюционной России начала ХХ века.

Козловский возглавил топ самых упоминаемых артистов в медиа в сентябре.

Фото: Piter.TV