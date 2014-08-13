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На мастер-классе Тамары Москвиной в Петербурге фигуристы Бойкова и Козловский показали новую программу
Сегодня, 14:45
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На мастер-классе Тамары Москвиной в Петербурге фигуристы Бойкова и Козловский показали новую программу

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По словам спортивного наставника, композицию выбрали хореографы молодых людей.

Петербургские спортсмены Александра Бойкова и Дмитрий Козловский  по фигурному катанию на мастер-классе Тамары Москвиной представили новую программу под американскую песню Рэя Чарльза "Hit The Road Jack". Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на тренера.

По словам спортивного наставника, композицию выбрали хореографы молодых людей Николай Морошкин и Артур Минчук. Пара активно репетирует номер.

Кроме того, Москвина рассказала об успехах  Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Она отметили, что спортсмены уже выбрали программу, но пока не готовы ее показать.

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Фото: pexels

Теги: hit the road jack, бойкова, козловский, тамара москвина, фигурное катание
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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