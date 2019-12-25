Отец погибшего 14-летнего хоккеиста СКА назвал причину смерти ребенка

По данным Следственного комитета, под защитный доспех мальчика залетела шайба.

Отец погибшего во время тренировки подростка-хоккеиста СКА рассказал, с чем связана смерть его 14-летнего сына. Об этом сообщили на портале "Невские Новости".

По словам мужчины, ребенок умер от множественных переломов ребра. Это показала судмедэкспертиза.

Считайте, как из ружья убили человека. То же самое, только с шайбой. Отец погибшего юного хоккеиста

11 августа в 19:25 зафиксировали клиническую смерть. Молодой хоккеист скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело.

По данным Следственного комитета, под защитный доспех мальчика залетела шайба, которая нанесла ему смертельную травму.

Ранее на Piter.tv: отец погибшего 14-летнего хоккеиста СКА рассказал о здоровье мальчика накануне трагедии.

Фото: Pxhere