Козловский возглавил топ самых упоминаемых артистов в медиа в сентябре

В тройку лидеров также попали Анна Нетребко и Михаил Боярский.

Компания "Медиалогия" совместно с "Петербургским дневником" составила рейтинг артистов, которых чаще всего упоминали в прессе в сентябре. Первое место занял заслуженный артист России, актер театра и кино Данила Козловский, у которого 2264 упоминаний в медиа.

Следом за Козловским идут оперная певица Анна Нетребко (2090 упоминаний) и народный артист РСФСР Михаил Боярский (1783).

В топе-5 списка оказались дочь Боярского, заслуженная артистка РФ Елизавета Боярская (790 упоминаний) и народный артист СССР Олег Басилашвили (394). Всего в список попали 9 имен.

Критики отреагировали на данный рейтинг весьма двояко. Одни заявили, что в СМИ делают акцент только на популярных артистах, забывая о новых лицах. Другие, напротив, остались довольны таким раскладом.

Ранее мы писали, что Дзюба возглавил рейтинг спортсменов Петербурга по упоминаниям в прессе.

Фото: Instagram / danilakozlovsky