Получившая удар флейтой петербурженка помирилась с МДТ и Козловским

Между театром и зрительницей было достигнуто соглашение в досудебном порядке.

Получившая непредумышленный удар флейтой по голове петербурженка заключила мировое соглашение с академическим Малым драматическим театром. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Ранее в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга поступило исковое заявление о возмещении вреда здоровью от Елизаветы Видус. Зрительница получила травму во время выступления Данилы Козловского, часть флейты прилетела ей в голову. Пострадавшей в Мариинской больнице диагностировали ушибленную рану мягких тканей и подозрение на черепно-мозговую травму.

Женщина через суд просила взыскать с ответчика понесенные расходы в 12 200 рублей, цену билета на спектакль — 8 тысяч рублей, неустойку — 8 тысяч рублей, сумму утраченного заработка — 38 273 рублей, а также компенсацию морального вреда, который она оценила в 1 млн рублей.

Позже между театром и Видус было достигнуто соглашение в досудебном порядке. Условия соглашения остались конфиденциальными.

Ранее Козловский принес извинения пострадавшей на его спектакле зрительнице.

Фото: mdt-dodin.ru