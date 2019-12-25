Козловский принес извинения пострадавшей на его спектакле зрительнице

Артист отправил женщине цветы и пригласил ее на съемочную площадку.

Актер театра и кино Данила Козловский извинился перед зрительницей, которую ударил металлической флейтой по голове во время спектакля "Гамлет" в МДТ – театре Европы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова художественного руководителя театра, народного артиста России Льва Додина.

Додин рассказал, что Козловский не был в курсе инцидента. Сразу после окончания спектакля он отправился в Москву, а потом улетел за границу. Актер узнал о травмировании зрительницы только через месяц. Он сразу отправил ей цветы, принес извинения и пригласил на съемочную площадку. Женщина решила пойти на мировую и ответила с благодарностью.

Додин уточнил, что театр также извинился перед пострадавшей женщиной. По его словам, она имеет полное право получить денежную компенсацию.

Напомним, женщина обратилась в Куйбышевский районный суд с требованием о возмещении вреда здоровью. Пострадавшая заявила, что в декабре прошлого года она получила травму во время спектакля "Гамлет" в МДТ – театре Европы. Во время показа артист Данила Козловский использовал в качестве реквизита металлическую флейту. Часть музыкального инструмента длиной 50 см каким-то образом попала в голову зрительнице. Медики диагностировали у нее ушибленную рану мягких тканей головы теменной области и подозрение на черепно-мозговую травму. На рану были наложены швы.

До 15 декабря женщине пришлось отпроситься с работы. За время лечения она потратила порядка 12 тысяч рублей.

Фото: mdt-dodin.ru