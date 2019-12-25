Петербурженка подала в суд на театр Европы из-за флейты Данилы Козловского

Во время спектакля часть музыкального инструмента отлетела прямо в голову зрительнице.

Куйбышевский районный суд Петербурга начал рассмотрение иска горожанки Елизаветы Видус к театру Европы. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, женщина требует возмещения компенсации за вред здоровью.

Как выяснилось, вечером 5 декабря женщина пришла в театр смотреть "Гамлета", билет на спектакль петербурженка купила еще 19 ноября. Во время показа артист Данила Козловский использовал в качестве реквизита металлическую флейту, и часть музыкального инструмента длиной 50 см каким-то образом попала в голову женщине. Медики диагностировали у Видус ушибленную рану мягких тканей головы теменной области и подозрение на черепно-мозговую травму, на рану наложили швы. До 15 декабря женщине пришлось отпроситься с работы, за время лечения петербурженка потратила в медучреждениях порядка 12 тысяч рублей.

По словам Видус, спектакль не остановили, несмотря на окровавленного зрителя, сотрудники театра не обратили на нее внимания и не предложили помощь. Выйти из зала женщина также долго не могла из-за закрытых на время спектакля дверей, позднее в холле раненой помог администратор и медработник, намазавший рану мазью от ушибов. Кроме того, подчеркнула горожанка, руководство театра и артист не вышли к ней и не принесли извинений. Женщина возмутилась, что пострадать могли глаз и другие важные органы или даже сидящий рядом ребенок, кроме того, зрительница переживала о своем внешнем виде после зашивания раны.

Видус попросила взыскать с театра сумму своих медицинских расходов, цену билета, неустойку, сумму утраченного заработка и компенсацию в размере миллиона рублей. Отмечается, что в следующее судебное заседание вызвано Данила Козловский.

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