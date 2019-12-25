ГМЗ "Павловск" признали нарушителем закона о защите конкуренции за разорванные договоры с рестораном

Компания арендовала у ГМЗ несколько помещений и добросовестно использовала их шесть лет.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти поддержал решение УФАС, вынесенное в отношении "Государственного музея-заповедника "Павловск"". Как рассказали в пресс-службе антимонопольщиков, ранее ГМЗ уличили в неправомерном отказе компании, заведующей ресторанами, на заключение нового срока договоров аренды помещений.

АО "Рестораны Музея "Павловск"" занимало три помещения в "Павловском дворце" и павильоне "Молочня" с 2014 года. Шесть лет назад компания получила их в аренду по результатам открытых торгов и с тех пор использовало их надлежащим образом. Однако в 2019 году ГМЗ решил разорвать с "Рестораном" отношения, ссылаясь на якобы имеющуюся у арендатора задолженность перед музеем. Также ГМЗ заявил, что помещения в "Павловском дворце" нужны ему под другие цели.

В УФАС выяснили, что задолженности перед ГМЗ компания давно погасила, а помещения во дворце не были использованы. Специалисты сделали вывод, что разрывая договоры с добросовестным АО, музей необоснованно препятствовал деятельности организации и, к тому же, ограничил конкуренцию.

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Фото: Piter.TV