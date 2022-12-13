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Станцию метро "Парнас" временно закрывали по техническим причинам
Сегодня, 13:06
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Станцию метро "Парнас" временно закрывали по техническим причинам

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Движение до станции "Проспект Просвещения" удалось восстановить за 10 минут.

В понедельник, 27 марта, станцию петербургского метрополитена "Парнас" закрывали на вход из-за технических неполадок. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен".

Станцию закрывали в 12:24 по техническим причинам. Составы следовали только до соседнего "Проспекта Просвещения".

Работу конечной станции синей ветки восстановили через 10 минут. В данный момент движение снова осуществляется в обычном режиме.

Ранее мы сообщили о том, что вестибюль станции метро "Сенная площадь" закрывали до понедельника.

Фото: Piter.TV

Теги: парнас, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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