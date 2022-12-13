Станцию метро "Парнас" временно закрывали по техническим причинам

Движение до станции "Проспект Просвещения" удалось восстановить за 10 минут.

В понедельник, 27 марта, станцию петербургского метрополитена "Парнас" закрывали на вход из-за технических неполадок. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен".

Станцию закрывали в 12:24 по техническим причинам. Составы следовали только до соседнего "Проспекта Просвещения".

Работу конечной станции синей ветки восстановили через 10 минут. В данный момент движение снова осуществляется в обычном режиме.

Ранее мы сообщили о том, что вестибюль станции метро "Сенная площадь" закрывали до понедельника.

Фото: Piter.TV