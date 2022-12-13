Вестибюль станции метро "Сенная площадь" закрыли до понедельника

"Спасская" и "Садовая" работают в обычном режиме.

Вестибюль станции метро "Сенная площадь" закрыли до 27 марта на вход и выход. Строители ремонтируют эскалатор. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

Петербуржцам запрещено заходить в вестибюль. На станции установлены таблички с надписью: "Опасная зона". Отметим, что в штатном режиме работают нижний вестибюль станции "Сенная площадь" и переходы со станций "Спасская" и "Садовая".

Ранее на Piter.tv: около метро "Площадь Ленина" откроется коворкинг Petrovsky-Page.

Фото: Телеграм / Метрополитен Петербурга, Piter.tv