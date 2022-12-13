Около метро "Площадь Ленина" откроется коворкинг Petrovsky-Page

В коворкинге откроют офисы для команд, кухню, event-зону, переговорные комнаты и открытую сцену.

До конца 2023 года около станции метро "Площадь Ленина" откроется коворкинг Petrovsky-Page. Пространство для работы разместят на втором этаже бизнес-центра "Петровский форт". Площадь объекта составит 1000 "квадратов".

В коворкинге откроют офисы для команд, кухню, event-зону, переговорные комнаты и открытую сцену. Пространство будет работать по франшизе Page. Владелец бренда пока не назвал условия аренды, сообщили на портале "Деловой Петербург".

В Петербурге работают 10 коворкингов сети Page. Сейчас компания планирует открыть пять пространств для работы в других городах.

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Фото: Piter.tv