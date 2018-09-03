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Сезон фонтанов в Петербурге закончится 17 октября
Сегодня, 9:57
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Сезон фонтанов в Петербурге закончится 17 октября

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За 2022 год в Северной столице было восстановлено 10 фонтанов.

С понедельника, 17 октября, на территории Северной столицы законсервируют все 76 фонтанов, находящихся во введении ГУП "Водоканал". О закрытии сезона рассказала пресс-служба Смольного. 

К зиме уже полностью подготовили фонтанные комплексы на  Московской площади и на площади Ленина, светомузыкальные фонтаны в Петергофе, в сквере у Гостиного двора в Кронштадте, и фонтаны "Крестики-нолики" в Сестрорецке. До конца месяца из гидротехнических систем сооружений будет слита вода,  чаши отчистят от мусора, а насадки и светильники демонтируют.

В 2022 году в Петербурге действовала программа возрождения и реконструкции городских фонтанов. Всего на средства ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" совместно с Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению удалось восстановить 10 сооружений.

Ранее мы сообщили о том, что все "снежные" пункты Петербурга полностью готовы к зиме.

Фото: Piter.TV

Теги: гуп водоканал петербурга, санкт-петербург, смольный, фонтаны
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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