Все "снежные" пункты Петербурга полностью готовы к зиме

В 20211 году первый снег доставили 24 ноября.

Петербургский Комитет по энергетике и инженерному обеспечению привёл в готовность все 18 городских пунктов для приёма снега. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Специалисты запустили работу 11-ти стационарных снегоплавильных и 7-ми инженерно-оборудованных снегоприемных пунктов. Их производительность в 2022 году составит 101,5 тыс. куб.м в сутки. На всех объектах уже прошли профилактические мероприятия, выполнен ремонт. Городу осталось заняться проработкой логистики вывоза снега и подготовить дополнительные площадки для его складирования.

В Смольном напомнили, что в 2021-ом году первый снег отправили на пункты 24 ноября. Первый "снежный миллион" зафиксировали в середине декабря.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"