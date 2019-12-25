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Сотрудники ГУП "Водоканал" приступили к ремонту "снежных" пунктов
Сегодня, 12:31
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Сотрудники ГУП "Водоканал" приступили к ремонту "снежных" пунктов

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Работы должны завершить к 15 октября.

ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" проводит ремонт оборудования снегоплавильных и снегоприемных пунктов в Северной столице. Планируется завершить "сборку" и подготовку сооружений к середине осени, 15 октября. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Сооружения продолжают работу и после окончания зимнего сезона в апреле. На данный момент сотрудники "Водоканала" заняты подготовкой 11-ти снегоплавильных и 7-ми снегоприемных пунктов. 

Специалистам предстоит провести осмотр оборудования, очистку снегоплавильных камер и внутренней дренажной системы, а также проведут ремонт отдельных элементов и их покраску. 

Ранее мы сообщили о том, что фонтан на 8-й линии В. О. приведут в порядок.

Фото: Telegram / Водоканал Санкт-Петербурга

Теги: водоканал, подготовка города к зиме, пункты приёма снега, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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