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Фонтан на 8-й линии В. О. приведут в порядок
Сегодня, 12:19
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Фонтан на 8-й линии В. О. приведут в порядок

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Проект должны сдать до 30 сентября. 

На Васильевском острове специалисты восстановят фонтан, который находится на 8-й линии около дома № 31. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Известно, что объект находится во дворе доходного дома М.А. Долгополова. Выполнять работы будет компания "Ялта". Государственная административно-техническая инспекция уже выдала документы, разрешающие восстановление фонтана. Проект должны сдать до 30 сентября. 

Кроме того, здесь отремонтируют детскую площадку. 

Ранее на Piter.tv: на набережной Охты появится новое освещение.

Фото: Cittywalls

 

Теги: благоустройство, васильевский остров, доходный дом долгополова, фонтан
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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