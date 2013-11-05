Фонтан на 8-й линии В. О. приведут в порядок

Проект должны сдать до 30 сентября.

На Васильевском острове специалисты восстановят фонтан, который находится на 8-й линии около дома № 31. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Известно, что объект находится во дворе доходного дома М.А. Долгополова. Выполнять работы будет компания "Ялта". Государственная административно-техническая инспекция уже выдала документы, разрешающие восстановление фонтана. Проект должны сдать до 30 сентября.

Кроме того, здесь отремонтируют детскую площадку.

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Фото: Cittywalls