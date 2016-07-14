На набережной Охты появится новое освещение

ГАТИ согласовала работы. Заказчиком стала администрация Красногвардейского района.

Государственная административно-техническая инспекция разрешила провести работы по комплексному освещению набережной Охты. Заказчиком проекта стала администрация Красногвардейского района, она же будет и исполнителем. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Документ, разрешающий производство работ, будет действовать до 30 апреля 2030 года. Новые фонари появятся на участке от дома № 16к2 по улице Передовиков до железнодорожного моста над Уткиным проспектом.

Отметим, что благоустройство территории проводится в рамках инициативы "Формирование комфортной городской среды".

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Фото: Piter.tv