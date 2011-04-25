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Стало известно, какие фонтаны закроют на техобслуживание во вторник
Сегодня, 11:28
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Стало известно, какие фонтаны закроют на техобслуживание во вторник

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Работы проводят перед началом осеннего сезона.

Сегодня, 23 августа, в Петербурге два фонтана закроют на техобслуживание. Об этом сообщили на портале телеканала "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". 

Специалисты помоют и приведут в порядок памятник федерального значения – фонтан возле Зимнего дворца. Отметим, что объект был возведен в 1896-1901 годах. Его архитектором стал Рейнгольд Шмелинг.

Еще один фонтан промоют в Сестрорецке. На переулке Свободы почистят фонтан "Крестики-Нолики", который появился в городе  к 300-летию со дня создания.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге начнут курсировать трамваи и автобусы, украшенные детскими рисунками.

Фото: ВКонтакте / ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"

Теги: водоканал, промывка фонтанов, техобслуживание, фонтан крестики-нолики, фонтан у зимнего дворца
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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