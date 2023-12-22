Суд приостановил работу ресторана Giro в Басковом переулке на 60 суток

Представители ресторана частично признали свою вину и также сообщили, что некоторые нарушения уже исправлены.

В Петербурге Дзержинский районный суд наложил административное взыскание на ООО "Ресторан Джиро" за нарушение санитарно-эпидемиологических норм. По информации объединённой пресс-службы судов Петербурга, 12 февраля специалисты провели проверку заведения, которое находится в Басковом переулке.

В результате проверки были выявлены множественные нарушения, включая отсутствие маркировки на продуктах, хранение продуктов в неработающем холодильнике, неубранный заготовочный цех, отсутствие бактерицидного оборудования и т.д.

Представители ресторана частично признали свою вину и также сообщили, что некоторые нарушения уже исправлены. В результате суд приостановил работу общепита на 60 дней.

Ранее мы сообщили о том, что житель Ленобласти пытался перевезти полкилограмма гашиша в пакете с кофе.

Фото: giro.rest