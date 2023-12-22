Житель Ленобласти пытался перевезти полкилограмма гашиша в пакете с кофе

Он предстанет перед судом.

В Петербурге перед судом предстанет житель Ленинградской области, который обвиняется в незаконном обороте наркотических веществ в крупном размере. Об этом сообщила Санкт-Петербургская транспортная прокуратура.

По версии следствия, 35-летний мужчина незаконно приобрел более 569 граммов гашиша для дальнейшего сбыта. В сентябре 2023 года он поместил наркотик в пакет с кофе, упаковал с личными вещами в ручную кладь и следовал на рейс Санкт-Петербург – Уфа. Его задержали сотрудники транспортной полиции в аэропорту Пулково. По месту жительства мужчины изъято ещё 3,5 грамма гашиша.

Уголовное дело направлено в Московский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Накануне на Комендантском проспекте 17-летний юноша употребил гашиш и напал на родителей.

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