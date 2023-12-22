Кафе-шаверму на юге Петербурга закрыли из-за нарушения санитарных норм

Также негативно сказалось на итоговом решении суда отсутствие отдельного туалета для посетителей, которым приходилось делить его с персоналом.

Инцидент с кафе-шавермой в Московском районе привел к приостановлению его деятельности на 40 дней. Проверка специалистами показала множество нарушений санитарных требований и технологических процессов в заведении "Кебаб 24" на пятом предпортовом проезде. Отсутствие бактерицидного оборудования, нарушение сроков хранения готовой еды и наличие тараканов на кухне стали лишь некоторыми из фактов, которые обнаружили специалисты.

Также негативно сказалось на итоговом решении суда отсутствие отдельного туалета для посетителей, которым приходилось делить его с персоналом. Были также зафиксированы жалобы на шум из комнат, в которых проживли владельцы.

На судебное заседание владельцы заведения не явились, и в результате проверки и материалы дела были переданы суду, который назначил наказание в виде временного приостановления деятельности кафе-шавермы на 40 дней.

Ранее петербуржцев научили выбирать сок.

Фото: Pxhere