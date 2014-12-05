Биржевой мост закроют на 3 ночи подряд

В ночь с 19 на 20 декабря Биржевой мост в Северной столице закроют на 3 ночи подряд. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Мостотрест".
Ограничения будут вступать в силу в период с с 2:00 до 4:55. Они перестанут действовать с 22 декабря. Во время закрытия работники дорожных служб будут проводить работы по монтажу и наладке оборудования.
В организации предупредили о необходимости учитывать информации при планировании маршрута.
Ранее мы сообщили о том, что в ночь на 20 декабря в Петербурге перекроют съезд на Шуваловский проспект.
Фото: ВКонтакте / CПб ГБУ "Мостотрест"
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