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Биржевой мост закроют на 3 ночи подряд
Сегодня, 13:32
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Биржевой мост закроют на 3 ночи подряд

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На переправе будут проводиться работы по монтажу и наладке оборудования.

В ночь с 19 на 20 декабря Биржевой мост в Северной столице закроют на 3 ночи подряд. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Мостотрест".

Ограничения будут вступать в силу в период с с 2:00 до 4:55. Они перестанут действовать с 22 декабря. Во время закрытия работники дорожных служб будут проводить работы по монтажу и наладке оборудования.

В организации предупредили о необходимости учитывать информации при планировании маршрута. 

Ранее мы сообщили о том, что в ночь на 20 декабря в Петербурге перекроют съезд на Шуваловский проспект.

Фото: ВКонтакте / CПб ГБУ "Мостотрест"

Теги: биржевой мост, мостотрест
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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