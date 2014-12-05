В ночь на 20 декабря в Петербурге перекроют съезд на Шуваловский проспект

Остальные съезды, в том числе на Богатырский проспект, продолжат работать в штатном режиме.

В ночь с 19 на 20 декабря в Северной столице полностью перекроют движение по съезду с ЗСД на Шуваловский проспект. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Магистраль Северной столицы".

Дорожники займутся конструкцией рамы с дорожными знаками. Съезд под ней в сторону от КАД Север будет закрыт для автомобилистов в период с 00:00 до 01:00.

Остальные съезды на транспортной развязке ЗСД с Шуваловским проспектом будут доступны в штатном режиме. В частности, рекомендуется воспользоваться съездом на Богатырский проспект.

Ранее мы сообщили о том, что подключение ЗСД в Широтной магистрали оценили в 102 млн рублей.

Фото: Piter.TV