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Станцию метро "Политехническая" временно закрывали из-за проблем с эскалатором
Сегодня, 15:20
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Станцию метро "Политехническая" временно закрывали из-за проблем с эскалатором

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На данный момент пассажиры могут пользоваться вестибюлем в обычном режиме.

В четверг, 26 января, в 14:15 станцию метро "Политехническая" закрыли на вход в связи с техническими проблемами. Об этом сообщила пресс-служб ГУП "Петербургский метрополитен".

Станция была временно недоступна из-за остановки эскалатора. Уже в 14:27 она заработала в обычном режиме.

Руководство городской подземки извинилось перед пассажирами за принесённые неудобства. 

Ранее мы сообщили о том, что у  метро "Шушары" появится еще одна перехватывающая парковка на 289 мест.

Фото: Piter.TV

Теги: политехническая, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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