Станцию метро "Политехническая" временно закрывали из-за проблем с эскалатором

На данный момент пассажиры могут пользоваться вестибюлем в обычном режиме.

В четверг, 26 января, в 14:15 станцию метро "Политехническая" закрыли на вход в связи с техническими проблемами. Об этом сообщила пресс-служб ГУП "Петербургский метрополитен".

Станция была временно недоступна из-за остановки эскалатора. Уже в 14:27 она заработала в обычном режиме.

Руководство городской подземки извинилось перед пассажирами за принесённые неудобства.

Ранее мы сообщили о том, что у метро "Шушары" появится еще одна перехватывающая парковка на 289 мест.

Фото: Piter.TV