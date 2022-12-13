Закрытие станции метро "Пионерская' опровергли в Смольном

Власти Северной столицы опровергли возможность полного закрытия вестибюля станции метро "Пионерская". Об этом пишет "Деловой Петербург".
Как отметили в Смольном, на Пионерской продолжаются работы, которые начались в январе 2022 года. Речь идёт о проведении капитального ремонта, замены строительных конструкций и стилобата. Полное закрытие станции на данный момент не рассматривается.
Во время текущего ремонта станции возникла необходимость в проведении дополнительных работ, для которых на данный момент вырабатываются технологии.
Ранее мы сообщили о том, что Смольный убрал две станции метро из планируемых шести к 2028 году.
Фото: Piter.TV
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