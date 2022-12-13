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Закрытие станции метро "Пионерская опровергли в Смольном
Сегодня, 13:00
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Закрытие станции метро "Пионерская' опровергли в Смольном

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Городские власти напомнили, что в вестибюле уже идут работы, а полного закрытия не планируется.

Власти Северной столицы опровергли возможность полного закрытия вестибюля станции метро "Пионерская". Об этом пишет "Деловой Петербург".

Как отметили в Смольном, на Пионерской продолжаются работы, которые начались в январе 2022 года. Речь идёт о проведении капитального ремонта, замены строительных конструкций и стилобата. Полное закрытие станции на данный момент не рассматривается. 

Во время текущего ремонта станции возникла необходимость в проведении дополнительных работ, для которых на данный момент вырабатываются технологии.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный убрал две станции метро из планируемых шести к 2028 году.

Фото: Piter.TV

Теги: метро пионерская, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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