Закрытие станции метро "Пионерская' опровергли в Смольном

Городские власти напомнили, что в вестибюле уже идут работы, а полного закрытия не планируется.

Власти Северной столицы опровергли возможность полного закрытия вестибюля станции метро "Пионерская". Об этом пишет "Деловой Петербург".

Как отметили в Смольном, на Пионерской продолжаются работы, которые начались в январе 2022 года. Речь идёт о проведении капитального ремонта, замены строительных конструкций и стилобата. Полное закрытие станции на данный момент не рассматривается.

Во время текущего ремонта станции возникла необходимость в проведении дополнительных работ, для которых на данный момент вырабатываются технологии.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный убрал две станции метро из планируемых шести к 2028 году.

Фото: Piter.TV