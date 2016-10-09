Сезон разводки трёх мостов на рукавах Невы завершился 15 ноября

Навигация закрылась в районе Кантемировского, Гренадерского и Сампсониевского мостов.

Во вторник, 15 ноября, на рукавах Невы подошёл к концу сезон разводки Кантемировского, Гренадерского и Сампсониевского мостов, а также сезон навигации в районе этих переправ. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".

Навигация по самой Неве, а также Большой и Малой Неве завершится только 30 ноября, добавили в организации.

Также в "Мостотресте" отметили, что указанные 3 моста все-таки будут недоступны для автомобилистов в случае прохода единичных судов и при технической необходимости. В частности, в период с 15 по 19 ноября с 1:30 до 4:30 на Кантемировском мосту пройдут технические работы, которые временно ограничат движение транспорта.

Ранее мы сообщили о том, что сезон "Поющих мостов" завершился в Петербурге.

Фото: Мостотрест