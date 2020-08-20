Такой ход позволит справедливо распределить бремя покрытия расходов, которые идут на содержание дорог в России.

Законопроект об отмене транспортного налога внесли в Госдуму. С инициативой выступил член комитета нижней палаты парламента по контролю и регламенту Андрей Барышев.

Поправки предлагается внести в Налоговый кодекс. Барышев ссылается на президента России Владимира Путина, который несколько раз говорил о том, что от транспортного налога следует отказаться. При этом выпадающие доходы следует возмещать за счёт акцизов на бензин.

Барышев подчёркивает, что такой ход позволит справедливо распределить бремя покрытия расходов, которые идут на содержание дорог в России.

Ранее стали известны страны СНГ, готовые возобновить авиасообщение с Россией.

Видео: YouTube / kremlin