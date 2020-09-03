Собственники авто платят акциз, заправляя машины топливом — это депутаты также считают несправедливым.

Законопроект об отмене транспортного налога внесен в Госдуму. Об этом сообщили пресс-служба главы комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова. Он выступил одним из авторов инициативы.

Депутаты, готовившие законопроект, считают, что главная несправедливость транспортного налога в том, что его размер зависит от мощности двигателя транспортного средства. При этом он совершенно не учитывает срок эксплуатации автомобиля и другие технические характеристики. Из-за этого одинаковую сумму платят те, кто ежедневно пользуется авто, и те, кто делают это редко.

Также собственники авто платят акциз, заправляя машины топливом — это депутаты также считают несправедливым.

Необходимо устранить ситуацию избыточного налогообложения на законодательном уровне. цитата из сообщения пресс-службы Нилова

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