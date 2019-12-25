В Оренбургской области машины с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил не облагаются транспортным налогом.

Эксперт рассказал, в каких регионах России самый низкий транспортный налог. По данным члена Адвокатской палаты города Москвы Александра Каратнюка, наименьший налог на автомобили с мощностью от 100 до 150 л. с. введен на территории Крыма, Ингушетии,Севастополе и ХМАО. Об этом специалист заявил в интервью журналистам "АиФ".

В четырех вышеуказанных российских регионах в качестве транспортного налога с водителя берут по семь рублей за одну лошадиную силу. Для примера, движение на "КИА Рио" с мощностью в 170 л.с. обойдется в 749 рублей в год. В Москве, Петербурге, Ленобласти, Карелии, Вологодской, Курской, Новгородской и Орловской областях, Башкирии, Марий Эле и Татарстане аналогичный налог обойдется автомобилисту в 35 рублей за каждую л. с.

В Оренбургской области за машину с мощностью двигателя до 100 л. с. автомобилист вообще не платит налог. Низкий налог на данную категорию машин также зафиксирован в Свердловской и Калининградской областях. Водителю там придется отдать по 2,5 рубля за каждую лошадиную силу.

Стало известно о подорожании ОСАГО для автомобилистов.