Стало известно о подорожании ОСАГО для автомобилистов

Для каждого автомобилиста страховой полис будет стоить по-разному.

Стало известно о подорожании ОСАГО для всех российских автомобилистов. Об этом сообщили журналисты из "Газеты.ру". В издании отметили, что в последней редакции правок депутаты обозначили такую формулировку, которая даст возможность страховым компаниям повышать тариф для всех российских водителей. Пункт "г" предусматривает причины, по которым сторона страховщика назначает страхующемуся индивидуальную стоимость полиса.

Указанные факторы будут устанавливаться страховщиками самостоятельно, они не должны быть одинаковыми у всех компаний, поэтому эта норма не содержит исчерпывающего перечня Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку

Депутат считает, что данный подход позволит страховщикам устанавливать индивидуальный тариф для конкретного клиента. При этом компании будут учитывать манеру вождения автомобилиста и другие факторы, влияющие на степень страхового риска.

ГД во II чтении временно разрешила приобретать полис ОСАГО без техосмотра.