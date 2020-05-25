Тарифы должны формироваться по базовым принципам рынка и конкуренции.

Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО. Они будут устанавливаться по ряду критериев. Подписанный документ опубликован на официальном портале правовой информации.

До этого страховщики не могли устанавливать тарифы ОСАГО по личным характеристикам клиента — таким как соблюдение ПДД и прочие важные факторы. Также раньше было невозможно прекратить практику субсидирование одних категорий клиентов другими. Об этом говорится в пояснительной записке.

Согласно законопроекту, тарифы ОСАГО должны формироваться по базовым принципам рынка и конкуренции.

Ранее Госдума во II чтении временно разрешила приобретать полис ОСАГО без техосмотра.

Видео: duma.gov.ru