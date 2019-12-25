ГД во II чтении временно разрешила приобретать полис ОСАГО без техосмотра

Для приобретения полиса ОСАГО не придется предоставлять диагностическую карту.

Государственная Дума во II чтении временно разрешила приобретать полис ОСАГО без технического осмотра. Третье чтение законопроекта ожидается 13 мая. Документ подразумевает разрешение покупать полис ОСАГО без техосмотра до октября 2020 года.

Депутаты считают, что принятие данной меры необходимо из-за того, что во многих регионах России временно приостановили работу станции техобслуживания. Это произошло из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса по стране. Водители не могут предоставить личный транспорт для осмотра специалистов. Парламентарии напомнили, что для оформления ОСАГО автовладельцам необходимо получить диагностическую карту. В этом документе должны содержаться данные о соответствии автомобиля и иных машин требованиям безопасности.

законопроект позволит в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года заключать договор ОСАГО без предоставления диагностической карты. Страхователя обяжут предоставить документы в течение одного месяца с момента отмены ограничительных мер, не позднее 31 октября 2020 года. В ином случае страховщик имеет право в случае аварии взыскать выплаченные потерпевшему денежные средства в полном размере.

ЦБ сообщил о новых способах мошенничества под предлогом коронавируса.