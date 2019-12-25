ЦБ сообщил о новых способах мошенничества под предлогом коронавируса

Участились два способа мошенничества в России.

Центробанк сообщил о новых способах мошенничества под предлогом коронавируса. По данным специалистов, мошенники начали обзванивать граждан, обещая им отсрочки по выплате кредитов, а также различные компенсации, возврат средств за авиабилеты, услуги по диагностике инфекции и волонтерство. Эти махинации сводятся к тому, что клиента вынуждают сообщить данные банковской карты, пароль по SMS или самостоятельно осуществить платеж на счет преступника. Об этом рассказал заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин.

Мы предполагаем, что тема вируса может эксплуатироваться злоумышленниками на всем протяжении пандемии прокомментировал спикер

Еще одним популярным способом мошенничества в условиях распространения коронавируса является рассылка писем со ссылками на фишинговые сайты. При нажатии на ссылки загружаются вредоносные программы. Они способны копировать стиль Минздрава, Роспотребнадзора, Банка России, Всемирной организации здравоохранения и других. Рост похожих кибератак фиксируется по всему миру.

Центробанк позволит выдавать ОСАГО без диагностических карт.