Ранее его поддержали в кабмине.

Законопроект о значимых интернет-ресурсах отправлен на доработку. Такое решение приняли в комитете ГД по информационной политике, технологиям и связи. Документ направлен в адрес инициатора - Антона Горелкина. Депутат выразил готовность учесть замечания до рассмотрения проекта в первом чтении ГД.

В моем случае так выглядит выбор между личными амбициями с одной стороны, и интересами индустрии прокомментировал парламентарий

Он напомнил, что ранее документ поддержали в кабинете министров. Речь идет о том, что ресурс, позволяющий владельцу собирать данные о пользователях на территории РФ, может получить статус значимого. Его будут использовать для информационной коммуникационной инфраструктуры, в процессе обработки данных. Владельцем подобного сайта может выступать либо юридическое лицо, либо гражданин РФ. Доля иностранного участия в компании ограничивается 20 процентами.

Ранее Piter.tv писал о том, что РСПП поддержал поправки в законопроект о значимых интернет-ресурсах.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

