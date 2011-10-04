РСПП поддержал поправки в законопроект о значимых интернет-ресурсах

Документ направлен в Госдуму России.

Российский союз промышленников и предпринимателей готов установить порог иностранных владений. Этот показатель относится с капиталу, вложенному в значимые интернет-ресурсы. Специалисты намерены сократить его до 49% в максимальном значении. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на представителей РСПП. Глава организации Александр Шохин объяснил, что еще первого ноября предложение союза направлено в комиссию по связи и информационным технологиям, в адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Известно, что в обсуждении принимали участие представители "Ростелекома", "Мегафона", "Вымпелкома", МТС, "Эр-телекома", Tele2, РЖД, "Яндекса" и других компаний. Комиссия предложила ввести данную инициативу только к корпоративному контролю за иностранцами. Мера не коснется экономической составляющей вопроса.

Ранее в Госдуму депутаты внесли законопроект, который подразумевал ограничения на уровне 20 процентов. В качестве наказания за нарушение доли иностранного владения парламентарии предложили ввести запрет на рекламу. Закон предполагает изменения в структуре собственности интернет-ресурсов.

Ранее Piter.tv писал о том, что ФСБ получила право на разделегирование доменов.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/CareerOneStop