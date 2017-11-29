Телепрограммам могут запретить рекламировать лекарства

Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы.

Телепрограммам хотят запретить рекламировать лекарства. Соответствующий законопроект внесен во вторник, 17 апреля на рассмотрение Госдумы. Авторами инициативы выступили председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, его первый заместитель, бывший замглавы Минздрава РФ Игорь Каграманян и первый зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроектом предлагается запретить распространение в телепередачах и телепрограммах рекламы лекарственных средств. Авторы инициативы

По мнению депутатов, реклама лекарств побуждает телезрителей к их приобретению и неконтролируемому приему. Это приводит к росту самолечения, возникновению аллергических реакций, привыкания, неучтенного побочного действия и иных негативных последствий.

Реклама, адресованная персонально неопределенному кругу зрителей телепередач и телепрограмм не позволяет учесть индивидуальные особенности здоровья, наличие показаний и противопоказаний к применению конкретным потребителем того или иного лекарственного препарата, подлежащего отпуску по рецепту. Авторы инициативы

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