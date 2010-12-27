Студентов-бюджетников могут обязать работать по специальности после окончания вуза

Отказавшимся придется вернуть деньги за все года обучения в федеральный бюджет.

Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Вострецов предложил обязать студентов-бюджетников после окончания вуза несколько лет работать по специальности в госкомпаниях. Соответствующий документ внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Об этом сообщают Риа Новости.

Поправки предлагается внести в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации".

Гражданин, поступивший на обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, после обучения обязан проработать по своему образованию и квалификации в государственном учреждении <…> не менее четырех лет, если обучение проходило по программам бакалавриата, не менее пяти лет, если обучение проходило по программам специалитета, не менее шести лет, если обучение проходило по программам магистратуры. Говорится в документе

Кроме того, депутат "Единой России" предлагает обязать отказавшихся возмещать в полном объеме средства, потраченные на их обучение государством.

По словам автора проекта, если нововведения вступят в силу, то у министерству образования, здравоохранения, культуры, промышленности, труда, регионального развития и другим придется "планировать государственный заказ на специалистов своих отраслей так же, как сегодня это делает Минобороны, МЧС, МВД, службы ФСБ и ФСО".

Вострецов также считает, что сотрудничество работодателей и вузов сократит безработицу среди выпускников.

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