ВЦИОМ: 35% россиян занимаются самолечением

Более половины россиян недовольны качеством медицинского обслуживания.

При заболевании каждый третий россиянин (35 процентов) занимается самолечением. К такому результату пришли специалисты Аналитического центра ВЦИОМ по результатам социологического опроса населения. Аналитики объяснили, что телефонным методом опрос был организован 29 августа. В нем удалось узнать мнение прядка 1600 граждан, которые старше 18 лет.

Известно, что обращение в государственные поликлиники со стороны пациентов сокращается. Сейчас этот вариант выбирают 41 процент респондентов против 52 процентов в 2006 году. На фоне снижения доверия к бесплатной медицине увеличивается интерес к платным видам услуг. Теперь ими пользуются 17 процентов опрошенных граждан. В 2006 году этот показатель составлял шесть процентов. Уточним, что 52 процента россиян высказали свое недовольство качеством медицинского обслуживания в стране. Они особенно недовольны дефицитом врачей и компетенций у персонала. На эти проблем ы указали 83 процента опрошенных. Также 22 процентов респондентов заметили, что сложно записаться на прием. Еще 14 процентов сетуют на ограниченность бесплатной помощи. Очереди остаются проблемой для 13 процентов граждан.

Удовлетворенность россиян качеством медицинской помощи составляет 42 процента. Причем, россияне считают, что в Москве и Санкт-Петербурге она в 1,5 раза выше среднероссийского уровня и достигает 66 процентов. В малых городах, население которых не достигает ста тысяч человек, а также селах этот показатель варьируется от 33 до 37 процентов соответственно.

Фото: Piter.tv