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Петербуржцам напомнили, чем опасно самолечение
Сегодня, 11:34
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Петербуржцам напомнили, чем опасно самолечение

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Самостоятельное лечение может приглушить симптомы, а причину заболевания не убрать.

В Роспотребнадзоре по Петербургу 23 сентября горожанам напомнили, чем опасно самолечение. 

Отмечается, что самостоятельное лечение может приглушить симптомы, а причину заболевания не убрать, поскольку необходимы другие медикаменты. Также не исключено, что упускается время, а это – риск развития осложнений. 

Возможно развитие зависимости от препарата. Например – сосудосуживающие или снотворные. Лекарства могут взаимодействовать между собой, усиливая или ослабляя действие друг друга. А некоторые лекарства и вовсе несовместимы. Снова разберется только врач. 

Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу 

У лекарств есть противопоказания и побочные эффекты, а врач заранее может это учесть и скорректировать назначения. Помимо этого, самостоятельно легко ошибиться с подбором дозировки. 

Раннее обращение за медицинской помощью, вовремя поставленный диагноз и своевременно назначенное лечение влияют на прогноз заболевания. Неправильное лечение увеличивает риск развития осложнений и смерти. 

Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу 

Ранее на Piter.TV: почти 1 млн человек вакцинировались от гриппа в Петербурге. 

Фото: pxhere 

Теги: роспотребнадзор по петербургу, самолечение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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