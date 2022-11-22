Петербуржцам напомнили, чем опасно самолечение

Самостоятельное лечение может приглушить симптомы, а причину заболевания не убрать.

В Роспотребнадзоре по Петербургу 23 сентября горожанам напомнили, чем опасно самолечение.

Отмечается, что самостоятельное лечение может приглушить симптомы, а причину заболевания не убрать, поскольку необходимы другие медикаменты. Также не исключено, что упускается время, а это – риск развития осложнений.

Возможно развитие зависимости от препарата. Например – сосудосуживающие или снотворные. Лекарства могут взаимодействовать между собой, усиливая или ослабляя действие друг друга. А некоторые лекарства и вовсе несовместимы. Снова разберется только врач. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

У лекарств есть противопоказания и побочные эффекты, а врач заранее может это учесть и скорректировать назначения. Помимо этого, самостоятельно легко ошибиться с подбором дозировки.

Раннее обращение за медицинской помощью, вовремя поставленный диагноз и своевременно назначенное лечение влияют на прогноз заболевания. Неправильное лечение увеличивает риск развития осложнений и смерти. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

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