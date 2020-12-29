Предлагается расширить способы удаленной идентификации заявителей без его личного присутствия.

Законопроект о расширении способов удаленной идентификации внесли в Госдуму. Его авторы - группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Сейчас закрытый перечень способов удаленной идентификации устанавливает законодательство об электронной подписи. Также возможен личный визит гражданина в удостоверяющий центр при каждой смене ключа электронной подписи. В пояснительной записке указано, что это создаёт излишнюю опасность в условиях пандемии коронавируса.

Теперь предлагается расширить способы удаленной идентификации заявителей без его личного присутствия. Для этого нужно будет использовать неквалифицированную электронную подпись при наличии действующего сертификата ключа проверки УНЭП, которые зарегистрированы в такой же информационной системе.

Ранее мы писали, что МВД не исключает попыток дестабилизировать ситуацию в РФ по примеру Белоруссии и Киргизии.