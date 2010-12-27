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Законопроект о превращении Дня Учителя в выходной день внесли на рассмотрение в ЗакС
22 октября, 16:15
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Rybka123
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Законопроект о превращении Дня Учителя в выходной день внесли на рассмотрение в ЗакС

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Авторами инициативы выступили представители "Единой России" и "Партии Роста".

В понедельник, 22 октября, прошло заседание комиссии по образованию, культуре и науке, в ходе которого было принято решение внести на рассмотрение законопроект о превращении Дня Учителя в выходной день. Инициативу рассмотрят в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга.

Напомним, что представители "Единой России" Денис Четырбок,  Михалил Резник, а также член  "Партии Роста" Максим Резник выдвинули инициативу сделать День Учителя выходным днем. По мнению депутатов, во многих странах данный праздник является нерабочим днем, когда студенты встречаются со своими наставниками в неформальной обстановке.

ЮНЕСКО провозгласило Всемирный день учителя в 1994 году. Традиционно этот праздник отмечается 5 октября.

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Фото: pixabay.com 

Теги: день учителя , законодательное собрание
Категории: Лента новостей Новости СПб

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