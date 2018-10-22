Акцией Бэнкси московское метро прорекламировало свои новые браслеты для оплаты проезда

Одна из самых известных картин художника Бэнкси "Девочка с шаром" самоуничтожилась сразу после того, как была продана за 1,4 миллиона долларов на аукционе Sotheby"s в Лондоне.

В метро Москвы прорекламировали новые силиконовые браслеты для оплаты проезда "Тройка", при этом взяв идею у художника Бэнкси с самоуничтожающейся картиной. Ролик опубликован в Instagram infomoscow24.

На видео показано, как люди спускаются в метро, заходят в вагон и над их головами висит привычная всем реклама "Тройки". Но в какой-то момент изображение начинается опускаться вниз, издавая при этом звуки, похожие на режущие ножницы. Когда реклама опустилась на половину, под ней появились синие силиконовые браслеты для оплаты проезда. На дисплее сверху высветилась надпись: "Это вам на руку".

Ранее на Piter.TV: Бэнкси опубликовал фильм об истории самоуничтожившейся картины "Девочка с шаром".

Фото и видео: infomoscow24/ Instagram