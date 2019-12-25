Граффити Бэнкси за первые часы собрало два миллиона лайков в инстаграме

Жители Бристоля закрыли граффити "Апчхи" прозрачным экраном для защиты от порчи.

Граффити Бэнкси за первые часы собрало два миллиона лайков в социальной сети Instagram. Новая работа уличного художника появилась на стене жилого дома в Бристоле. В собственном аккаунте мастер разместил снимки своего произведения, которое он назвал "Апчхи!".

Граффити изображает пожилую женщину в платке. Она сильно чихает. Из-за этого из рук старушки вылетает дамская сумка и трость, а изо рта - вставная челюсть. Дом, который художник выбрал для своего "полотна" находится в начале улицы с крутым подъемом. Из-за этого складывается ощущение, что дома немного покосились из-за чиха.

Журналисты британского издания Guardian заявили, что местные жители закрыли работу Бэнкси прозрачным пластиковым экраном. Они надеются сохранить произведение от порчи.

Картину Бэнкси продали на аукционе почти за 10 млн долларов.

Фото: Instagram/Banksy