Бэнкси запустил в метро Лондона "коронавирусных" крыс

Художник расписал вагон в костюме химзащиты, подобно сотруднику, дезинфицирующему транспорт.

Культовый художник Бэнкси разукрасил лондонскую подземку, "населив" ее своими фирменными крысами. Он расписал вагон метро в костюме химзащиты, подобно сотруднику, дезинфицирующему транспорт. Таким образом, автор остался в очередной раз неузнанным. Видео с путешествием Бэнкси по подземелью появилось на странице его Instagram.

Крысы художника "расселись" над сидениями. Грызуны чихают, заливая все вокруг мерзкой зеленой жидкостью. Кроме того, животных можно увидеть на стенах. Они летают на одноразовых масках, словно на парашютах.

В конце видеоролика звучит немного видоизмененный хит 1997 года группы Chumbawamba "Tubthumping", также известный как "I Get Knocked Down" ("Я был сбит с ног"). На стенах и дверях вагона Бэнкси написал I Get Lockdown (lockdown – "карантин"). Когда двери закрываются, можно увидеть еще одну надпись – But I get up again ("Но поднялся вновь").

Ранее Петр Ян отреагировал на граффити с собой в Петербурге.

Видео: Instagram / banksy