Картину Бэнкси продали на аукционе почти за 10 млн долларов

На торги была выставлена картина под названием "Покажи мне Моне".

На аукционе Sotheby"s продали картину британского уличного художника Бэнкси под названием "Покажи мне Моне" (Show me the Monet). Торги продлились всего 8 минут – картину купили за 7,6 млн фунтов (9,8 млн долларов). Об этом сообщается на странице аукционного дома в Twitter.

Эксперты оценили стоимость картины в размере от 3 млн до 5 млн фунтов (3,9-6,5 млн долларов). Работа отсылает к произведению импрессиониста Клода Моне "Японский мостик". Однако природная идиллия нарушена обществом потребления – на полотне в воде лежит тележка из супермаркета.

Известно, что новым обладателем шедевра стал азиатский инвестор. Эта работа не стала самой дорогой картиной Бэнкси, купленной с аукциона. Его полотно Devolved Parliament с обезьянами, сидящими в британском парламенте, ушло с молотка за 9,9 млн фунтов (12 млн долларов).

Ранее Артём Бурж рассказал Piter.TV о HoodGraff студии, отношениях с властями и новом проекте.

Фото: Twitter / Sotheby"s