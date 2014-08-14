Неизвестные закрасили часть граффити Бэнкси в Рединге

Они также оставили надпись Team Robbo.

Группа неизвестных людей закрасила часть граффити уличного художника Бэнкси на стене тюрьмы в городе Рединг. Об этом сообщает издание Independent.

Граффити на стене тюрьмы изображало человека, который спускался по веревке, сплетенной из простыней, а к концу веревки была привязана пишущая машинка. Ее закрасили и написали внизу большими буквами Team Robbo ("Команда Роббо").

Под этим названием подразумеваются сторонники британского андеграундного художника Джона Робертсона, котторый конфликтовал с Бэнкси вплоть до своей смерти в 2014 году. Он также был известен под псевдонимом "Король Роббо".

Ранее мы сообщали, что Бэнкси опубликовал видео создания граффити на стене тюрьмы.

Видео: Youtube/Evening Standard