Неизвестные закрасили часть граффити Бэнкси в Рединге

Группа неизвестных людей закрасила часть граффити уличного художника Бэнкси на стене тюрьмы в городе Рединг. Об этом сообщает издание Independent.
Граффити на стене тюрьмы изображало человека, который спускался по веревке, сплетенной из простыней, а к концу веревки была привязана пишущая машинка. Ее закрасили и написали внизу большими буквами Team Robbo ("Команда Роббо").
Под этим названием подразумеваются сторонники британского андеграундного художника Джона Робертсона, котторый конфликтовал с Бэнкси вплоть до своей смерти в 2014 году. Он также был известен под псевдонимом "Король Роббо".
Ранее мы сообщали, что Бэнкси опубликовал видео создания граффити на стене тюрьмы.
Видео: Youtube/Evening Standard
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