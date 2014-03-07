Бэнкси опубликовал видео создания граффити на стене тюрьмы

Автор рассказал о том, как создавал граффити на стене заброшенной британской тюрьмы.

Бэнкси опубликовал видео создания граффити на стене заброшенной тюрьмы. Ролик появился в Instagram-аккаунте британского уличного художника. Автор рассказал в ролике о процессе создания его работы, которая появилась в городе Рединг графства Беркшир.

В кадре граффитист подробно рассказал о создании рисунка, описав все этапы творчества. Он пояснил, что граффити на стене тюрьмы появилось при помощи аэрозольной краски, трафаретов, валика с краской и воды. Процесс творчества Бэнкси проходит в темноте при включенном фонарике. При этом в ролике использована звуковая дорожка, которая взята из телевизионной программы живописца Боба Росса. У Бэнкси получилось сделать так, как будто бы известный художник комментирует его работу.

Напомним, что Бэнкси до сих пор удается скрывать свою личность для общественности.

Граффити Бэнкси за первые часы собрало два миллиона лайков в инстаграме.

Фото и видео: Instagram/banksy