В Петербурге открылась выставка по мотива творчества Бэнкси

Выставка "Найти Бэнкси" поделена на несколько тематических зон: "Общество потребления", "Социальное неравенство", "Эпоха контроля", "Защита окружающей среды", "Будущее для потомков".

В "Севкабель Порту" заработала выставка по мотивам творчества стрит-арт-художника Бэнкси. Ее можно посетить до 14 мая с 11:00 до 22:00 ежедневно.

На выставке художники воспроизвели более 150 работ Бэнкси, в том числе картины, скульптуры и граффити. Для удобства посетителей организованы экскурсии. Чтобы ознакомиться со всеми экспонатами выставки, потребуется около часа.

Выставка "Найти Бэнкси" поделена на несколько тематических зон: "Общество потребления", "Социальное неравенство", "Эпоха контроля", "Защита окружающей среды", "Будущее для потомков".

Фото: предоставлено организаторами

